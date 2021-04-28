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На Тернопільщині почались антитерористичні навчання

Середа, 28 квітня 2021, 10:51
На Тернопільщині почались антитерористичні навчання
Фото НПУ

Нацполіція спільно з СБУ почали планові антитерористичні командно-штабні навчання у Тернопільській області.

Джерело: Поліція Тернопільської області у Facebook  

Дослівно: "28 квітня на Тернопільщині розпочалися планові антитерористичні командно-штабні навчання, які відбуватимуться у кількох локаціях Тернополя та околицях обласного центру. Мета заходів – удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам".

Деталі: Повідомляється, що відпрацювання навчальних завдань передбачає залучення озброєних правоохоронців.

Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму:

  • обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів,
  • перевірка документів, що посвідчують особу,
  • огляд автомобілів тощо.

Поліція просить жителів Тернопільщини з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Зазначається, що усі дії відбуватимуться в межах закону "з неухильним дотриманням прав і свобод громадян".

Українська правда

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Теми: поліціяСБУТернопільська область
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