На Тернопільщині почались антитерористичні навчання

Нацполіція спільно з СБУ почали планові антитерористичні командно-штабні навчання у Тернопільській області.

Джерело: Поліція Тернопільської області у Facebook

Дослівно: "28 квітня на Тернопільщині розпочалися планові антитерористичні командно-штабні навчання, які відбуватимуться у кількох локаціях Тернополя та околицях обласного центру. Мета заходів – удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам".

Деталі: Повідомляється, що відпрацювання навчальних завдань передбачає залучення озброєних правоохоронців.

Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму:

обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів,

перевірка документів, що посвідчують особу,

огляд автомобілів тощо.

Поліція просить жителів Тернопільщини з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Зазначається, що усі дії відбуватимуться в межах закону "з неухильним дотриманням прав і свобод громадян".