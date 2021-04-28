На Тернопільщині почались антитерористичні навчання
Нацполіція спільно з СБУ почали планові антитерористичні командно-штабні навчання у Тернопільській області.
Джерело: Поліція Тернопільської області у Facebook
Дослівно: "28 квітня на Тернопільщині розпочалися планові антитерористичні командно-штабні навчання, які відбуватимуться у кількох локаціях Тернополя та околицях обласного центру. Мета заходів – удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам".
Деталі: Повідомляється, що відпрацювання навчальних завдань передбачає залучення озброєних правоохоронців.
Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму:
- обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів,
- перевірка документів, що посвідчують особу,
- огляд автомобілів тощо.
Поліція просить жителів Тернопільщини з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.
Зазначається, що усі дії відбуватимуться в межах закону "з неухильним дотриманням прав і свобод громадян".