Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Тернопільщині почались антитерористичні навчання

Середа, 28 квітня 2021, 10:51
Фото НПУ

Нацполіція спільно з СБУ почали планові антитерористичні командно-штабні навчання у Тернопільській області.

Джерело: Поліція Тернопільської області у Facebook  

Дослівно: "28 квітня на Тернопільщині розпочалися планові антитерористичні командно-штабні навчання, які відбуватимуться у кількох локаціях Тернополя та околицях обласного центру. Мета заходів – удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам".

Деталі: Повідомляється, що відпрацювання навчальних завдань передбачає залучення озброєних правоохоронців.

Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму:

  • обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів,
  • перевірка документів, що посвідчують особу,
  • огляд автомобілів тощо.

Поліція просить жителів Тернопільщини з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Зазначається, що усі дії відбуватимуться в межах закону "з неухильним дотриманням прав і свобод громадян".

Українська правда
Теми: поліціяСБУТернопільська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Війни з Україною можна уникнути – Лавров

За добу 441 хворий помер від COVID, 20 тисяч українців одужали

Головні новини вівторка і ночі: нардеп Аксьонов, Львівська облрада про Киву

Сім параметрів: Стефанчук розповів, як планують визначати статус олігарха

Є плани замінити одного міністра – Стефанчук

У М’янмі почалися бойові дії

Усі новини...
поліція
У Києві знайшли сумку з розчленованим тілом
У Києві посадовець поліції "кришував" ресторани під час локдауну
У Києві затримали підлітка за підозрою у вбивстві батьків і брата
Останні новини
11:25
Курс валют на 28 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:15
Зеленський не проти зустрітись із Путіним у Ватикані
10:58
Україна очікує отримати 600 мільйонів євро від ЄС до вересня – Марченко
10:51
На Тернопільщині почались антитерористичні навчання
10:42
Росія зменшує війська в Криму, але не біля східного кордону України 
10:39
У ЦГЗ пояснили, чому з 2022 року ввели ще одне обов'язкове щеплення
10:39
Під час пожежі в хостелі у центрі Риги загинули 8 людей
10:24
"Нафтогаз" може відмовитися від імпорту газу – Коболєв
10:03
У Києві знайшли сумку з розчленованим тілом
09:52
ЄС закликав Росію припинити переслідування організацій Навального
Усі новини...