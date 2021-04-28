В Тернопольской области начались антитеррористические учения
Нацполиция совместно с СБУ начали плановые антитеррористические командно-штабные учения в Тернопольской области.
Источник: Полиция Тернопольской области в Facebook
Дословно: "28 апреля в Тернопольской области начались плановые антитеррористические командно-штабные учения, которые пройдут в нескольких локациях Тернополя и окрестностях областного центра. Цель мероприятий – совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам".
Детали: Сообщается, что отработка учебных задач предполагает привлечение вооруженных правоохранителей.
Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима:
- ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов,
- проверка документов, удостоверяющих личность,
- осмотр автомобилей и тому подобное.
Полиция просит жителей Тернопольской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.
Отмечается, что все действия будут происходить в рамках закона "с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан".