В Тернопольской области начались антитеррористические учения

Нацполиция совместно с СБУ начали плановые антитеррористические командно-штабные учения в Тернопольской области.

Источник: Полиция Тернопольской области в Facebook

Дословно: "28 апреля в Тернопольской области начались плановые антитеррористические командно-штабные учения, которые пройдут в нескольких локациях Тернополя и окрестностях областного центра. Цель мероприятий – совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам".

Детали: Сообщается, что отработка учебных задач предполагает привлечение вооруженных правоохранителей.

Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима:

ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов,

проверка документов, удостоверяющих личность,

осмотр автомобилей и тому подобное.

Полиция просит жителей Тернопольской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Отмечается, что все действия будут происходить в рамках закона "с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан".