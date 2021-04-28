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Чистий четвер в Україні буде сонячним

Середа, 28 квітня 2021, 11:26
Чистий четвер в Україні буде сонячним
Наталія Негрей

Заморозки поступово відступають з України, найближчої доби буде сонячно.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "Нарешті можна вже зловтішно спостерігати, як найближчої ночі заморозки залишаться лише на ґрунті, хіба на північному сході України - й у повітрі. І все. Далі вони розчиняться у теплішому повітрі".

Деталі: За словами Діденко, 29-го квітня потепління в Україні набиратиме оберти. Протягом дня температура повітря в більшості областей досягне +13+18 градусів.

Свіжіше - на  Сумщині, на морських узбережжях та, звісно, в Карпатах.

У четвер буде в Україні багато сонця, лише в західних областях пройдуть періодичні дощі і навіть подекуди з грозами.

Вітер очікується південного напрямку або південно-східного, на Заході та Півночі завіватиме сильніше.

У Києві Чистий Четвер буде із вітряним сонечком, без опадів.

Нічні заморозки поступово відступатимуть, місцями ще можливі на ґрунті. День принесе комфортні +14 градусів.

Українська правда
Теми: погода
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