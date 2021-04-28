Чистый четверг в Украине будет солнечным

Заморозки постепенно отступают с Украины, в ближайшие сутки будет солнечно.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Наконец-то можно уже наблюдать, как ближайшей ночью заморозки останутся только на почве, разве что на северо-востоке Украины - и в воздухе. И все. Дальше они растворятся в теплом воздухе".

Детали: По словам Диденко, 29 апреля потепление в Украине будет набирать обороты. В течение дня температура воздуха в большинстве областей достигнет +13 +18 градусов.

Свежее - будет в Сумской области, на морских побережьях и, конечно, в Карпатах.

В четверг в Украине будет много солнца, лишь в западных областях пройдут периодические дожди и даже местами с грозами.

Ветер ожидается южного направления или юго-восточного, на Западе и Севере он будет сильнее.

В Киеве Чистый четверг будет с ветренным солнышком, без осадков.

Ночные заморозки постепенно будут отступать, местами еще возможны на почве. День принесет комфортные +14 градусов.