Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Правоохоронці розібралися, хто дозволив використовувати російські гранати на Майдані

Середа, 28 квітня 2021, 12:03
Правоохоронці розібралися, хто дозволив використовувати російські гранати на Майдані

Правоохоронці завершили розслідування щодо трьох співробітників МВС, які розробили документ, що дозволив українським силовикам використовувати російські гранати на Майдані у 2014 році.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо 2 діючих посадовців центрального органу управління Нацполіції та колишнього співробітників департаменту громадської безпеки МВС.

За даними слідства, підозрювані, щоб перешкодити протестам на Майдані у січні-лютому 2014 року, розробили проєкти змін до нормативних актів Кабміну, які надавали можливість правоохоронцям застосовувати світлошумові, газові та димові гранати виробництва РФ.

Колишнє керівництво МВС забезпечило незаконну поставку в Україну понад 13 тис. російських спецзасобів.

В подальшому співробітники департаменту громадської безпеки МВС склали документи, на підставі яких гранати російського виробництва видали особовому складу.

Їх застосували на Майдані 18 і 19 лютого 2014 року до мітингувальників. Внаслідок таких дій тоді постраждали 86 осіб. Тяжкі тілесні ушкодження отримали 17 осіб, середньої тяжкості – 23 особи, легкі – 45 осіб. Одна людина загинула.

Крім того підозрювані розробили проекти змін, які дозволяли використовувати водомети за температури повітря нижче нуля та тимчасово обмежувати рух транспорту і доступ громадян до окремих місцевостей і об’єктів.

Також один з правоохоронців підозрюється у пособництві в наданні 45 млн гривень неправомірної вигоди у вигляді премій від керівництва МВС працівникам спецпідрозділу "Беркут" за їх активну участь у перешкоджанні акціям протесту.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МайданпрокуратураБеркут
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Майдан
Справи Майдану: в Україні заочно судитимуть ексглаву МВС Захарченка
Справи Майдану: з України втік обвинувачений у вбивстві журналіста Сергієнка
Маск назвав Революцію гідності "переворотом", в ОП порадили не читати російських газет
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: