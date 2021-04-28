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Правоохоронці розібралися, хто дозволив використовувати російські гранати на Майдані

Середа, 28 квітня 2021, 12:03

Правоохоронці завершили розслідування щодо трьох співробітників МВС, які розробили документ, що дозволив українським силовикам використовувати російські гранати на Майдані у 2014 році.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо 2 діючих посадовців центрального органу управління Нацполіції та колишнього співробітників департаменту громадської безпеки МВС.

За даними слідства, підозрювані, щоб перешкодити протестам на Майдані у січні-лютому 2014 року, розробили проєкти змін до нормативних актів Кабміну, які надавали можливість правоохоронцям застосовувати світлошумові, газові та димові гранати виробництва РФ.

Колишнє керівництво МВС забезпечило незаконну поставку в Україну понад 13 тис. російських спецзасобів.

В подальшому співробітники департаменту громадської безпеки МВС склали документи, на підставі яких гранати російського виробництва видали особовому складу.

Їх застосували на Майдані 18 і 19 лютого 2014 року до мітингувальників. Внаслідок таких дій тоді постраждали 86 осіб. Тяжкі тілесні ушкодження отримали 17 осіб, середньої тяжкості – 23 особи, легкі – 45 осіб. Одна людина загинула.

Крім того підозрювані розробили проекти змін, які дозволяли використовувати водомети за температури повітря нижче нуля та тимчасово обмежувати рух транспорту і доступ громадян до окремих місцевостей і об’єктів.

Також один з правоохоронців підозрюється у пособництві в наданні 45 млн гривень неправомірної вигоди у вигляді премій від керівництва МВС працівникам спецпідрозділу "Беркут" за їх активну участь у перешкоджанні акціям протесту.

Українська правда
Теми: МайданпрокуратураБеркут


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