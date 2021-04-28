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Правоохранители разобрались, кто разрешил использовать российские гранаты на Майдане

Среда, 28 апреля 2021, 12:03
Правоохранители разобрались, кто разрешил использовать российские гранаты на Майдане

Правоохранители завершили расследование в отношении трех сотрудников МВД, которые разработали документ, который позволил украинским силовикам использовать российские гранаты на Майдане в 2014 году.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении 2 действующих должностных лиц центрального органа управления Нацполиции и бывшего сотрудников департамента общественной безопасности МВД.

По данным следствия, подозреваемые, чтобы помешать протестам на Майдане в январе-феврале 2014 года, разработали проекты изменений в нормативные акты Кабмина, которые предоставляли возможность правоохранителям применять светошумовые, газовые и дымовые гранаты производства РФ.

Прежнее руководство МВД обеспечило незаконную поставку в Украину более 13 тыс. российских спецсредств.

В дальнейшем сотрудники департамента общественной безопасности МВД составили документы, на основании которых гранаты российского производства выдали личному составу.

Их применили на Майдане 18 и 19 февраля 2014 года против митингующих. В результате таких действий тогда пострадали 86 человек. Тяжкие телесные повреждения получили 17 человек, средней тяжести - 23 человека, легкие - 45 человек. Один человек погиб.

Кроме того подозреваемые разработали проекты изменений, которые позволяли использовать водометы при температуре воздуха ниже нуля и временно ограничивать движение транспорта и доступ граждан к отдельным местностей и объектов.

Также один из правоохранителей подозревается в пособничестве в предоставлении 45 млн гривен неправомерной выгоды в виде премий от руководства МВД работникам спецподразделения "Беркут" за их активное участие в препятствовании акциям протеста.

Украинская правда

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Темы: МайданпрокуратураБеркут
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