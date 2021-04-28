У Києві за добу 40 смертей від COVID

За добу 27 квітня у столиці зареєстрували 1070 нових випадків коронавірусу, 40 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 28 квітня

Пряма мова: "Минулої доби у місті виявили 1070 інфікованих. Померли 40 людей – 23 жінки та 17 чоловіків".

Деталі: Серед нових хворих 633 жінки віком від 18 до 91 року, 406 чоловіків віком від 18 до 85 років, 17 дівчат від 11 місяців до 17 років та 14 хлопчиків від 2 до 17 років.

144 людей госпіталізували.

Загалом у столичних лікарнях перебуває 2829 хворих на коронавірус.

2060 пацієнтів – у важкому стані, 2402 – з отримують кисневу підтримку, 57 – під апаратами ШВЛ.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – майже 48%, ліжок із киснем заповнено близько 56%.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (201), Шевченківському (143) та в Солом‘янському (139) районах.

Станом на 28 квітня у столиці вже 193 690 випадків коронавірусу, померли 4537 осіб, подолали вірус 122 047 мешканців столиці, з них 1174 за минулу добу.

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