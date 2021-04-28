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В Киеве за сутки 40 смертей от COVID

Среда, 28 апреля 2021, 12:14
Фото КГГА

За сутки 27 апреля в столице зарегистрировали 1070 новых случаев коронавируса, 40 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 28 апреля

Прямая речь: "За прошедшие сутки в городе обнаружили 1070 инфицированных. Умерли 40 человек – 23 женщины и 17 мужчин".

Детали: Среди новых больных 633 женщины в возрасте от 18 до 91 года, 406 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 17 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 14 мальчиков от 2 до 17 лет.

144 человек госпитализировали.

Всего в столичных больницах находится 2829 больных коронавирусом.

2060 пациентов – в тяжелом состоянии, 2402 – получают кислородную поддержку, 57 – под аппаратами ИВЛ.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня – почти 48%, кроватей с кислородом заполнено около 56%.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (201), Шевченковском (143) и в Соломенском (139) районах.

По состоянию на 28 апреля в столице уже 193 690 случаев коронавируса, умерли 4537 человек, преодолели вирус 122 047 жителей столицы, из них 1174 за минувшие сутки.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевкоронавирус


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