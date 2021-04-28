Ресторани, музеї, театри: у Польщі анонсували наступні етапи послаблення карантину

В уряді Польщі оголосили дати наступних етапів послаблення карантину, запровадженого для боротьби з епідемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це оголосив прем’єр Матеуш Моравецький.

З 4 травня відкриються другорядні магазини, які досі були закритими - зокрема, магазини меблів та будматеріалів, а також мистецькі галереї та музеї.

З цього дня на всій території країни школярі 1-3 класів повернуться до навчання у класах, а всі решта - з 29 травня.

З 8 травня планується відкриття готелів.

З 15 травня ресторани зможуть приймати відвідувачів на відкритих майданчиках, а з 29 травня - і в приміщеннях, з заповненням не більше 50% місць. Тоді ж з 50% заповнення зможуть відкритися кінотеатри і театри.

Також з цієї дати дозволять організацію весіль та інших святкувань за участі не більше 50 гостей.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський, з 15 травня буде скасована вимога носити маску у громадських місцях на відкритому повітрі. У приміщенні і транспорті масковий режим зберігатиметься і далі.

Нагадаємо, з 26 квітня у Польщі частково відновили очне навчання школярі 1-3 класів, також відкрилися перукарні і салони краси. З 19 квітня відкрили дитсадки, ясла та дошкільні класи.

Щоденний приріст хворих на коронавірус продовжує знижуватися. Якщо на піку весняної хвилі реєстрували до 35 тисяч заражень за добу, останній тиждень це переважно менше 10 тисяч випадків.