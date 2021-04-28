Рестораны, музеи, театры: в Польше анонсировали следующие этапы ослабления карантина

В правительстве Польши объявили даты следующих этапов ослабления карантина, введенного для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом объявил премьер Матеуш Моравецкий.

С 4 мая откроются второстепенные магазины, которые до сих пор были закрытыми - в частности, магазины мебели и стройматериалов, а также художественные галереи и музеи.

С этого дня на всей территории страны школьники 1-3 классов вернутся к учебе в классах, а все остальные - с 29 мая.

С 8 мая планируется открытие отелей.

С 15 мая рестораны смогут принимать посетителей на открытых площадках, а с 29 мая - и в помещениях, с заполнением не более 50% мест. Тогда же с 50% заполнения смогут открыться кинотеатры и театры.

Также с этой даты позволят организацию свадеб и других торжеств с участием не более 50 гостей.

Как сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский, с 15 мая будет отменено требование носить маску в общественных местах на открытом воздухе. В помещении и транспорте масочный режим будет сохраняться и дальше.

Напомним, с 26 апреля в Польше частично восстановили очное обучение школьники 1-3 классов, также открылись парикмахерской и салоны красоты. С 19 апреля открыли детсады, ясли и дошкольные классы.

Ежедневный прирост больных коронавирус продолжает снижаться. Если на пике весенней волны регистрировали до 35 000 заражений в сутки, последнюю неделю это преимущественно меньше 10 000 случаев.