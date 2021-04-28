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МЗС РФ оголосило про видворення дипломатів Словаччини і країн Балтії

Середа, 28 квітня 2021, 13:49
МЗС РФ оголосило про видворення дипломатів Словаччини і країн Балтії

МЗС РФ заявило про видворення трьох словацьких дипломатів, двох дипломатів з Литви і по одному – з Латвії та Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідні заяви російського зовнішньополітичного відомства.

28 квітня до МЗС РФ викликали послів Словаччини, Литви, Латвії, а також тимчасового повіреного Естонії. Там їм повідомили про висилку дипломатів.

"Главам дипмісій заявлений рішучий протест у зв'язку з провокаційними, нічим не обґрунтованими діями щодо висилки співробітників російських посольств в цих прибалтійських державах. Зазначено, що Вільнюс, Рига і Таллінн продовжують проводити відкрито ворожий курс відносно нашої країни, прикриваючись в даному випадку псевдосолідарністю з огульними діями Чехії щодо Росії" - йдеться в одній із заяв.

"Ґрунтуючись на принципі взаємності, ми зажадали, щоб два співробітники посольства Литви, а також по одному співробітнику посольств Латвії та Естонії покинули територію Російської Федерації в семиденний термін" - додали в МЗС РФ.

В свою чергу послу Словаччини заявили, що в якості відповіді на висилку Братиславою російських дипломатів три співробітники посольства Словаччини в Москві оголошуються "persona non grata".

"Їм наказано до закінчення 5 травня 2021 року залишити територію Російської Федерації. Послу вручена відповідна нота" - йдеться у заяві відомства.

Латвія, Литва та Естонія 23 квітня оголосили, що висилають російських дипломатів, звинувативши їх в діяльності, несумісній з дипломатичним статусом.

22 квітня рішення оголосити персонами нон грата трьох російських дипломатів ухвалила Словаччина.

За дипломатичною практикою, країна, чиїх дипломатів висилають з інших держав, як правило вживає дзеркальні заходи проти дипломатів цих країн, які працюють на її території.

Чотири держави ЄС ухвалили ці рішення на знак солідарності з Чехією, яка звинуватила Росію у причетності до вибухів на складах боєприпасів у Врбетице в 2014 році.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ.

Теми: РосіяСловаччинадипломатичні відносини
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