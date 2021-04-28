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МИД РФ объявил о выдворении дипломатов Словакии и стран Балтии

Среда, 28 апреля 2021, 13:49

МИД РФ заявил о выдворении трех словацких дипломатов, двух дипломатов из Литвы и по одному - из Латвии и Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующие заявления российского внешнеполитического ведомства.

28 апреля по МИД РФ вызвали послов Словакии, Литвы, Латвии, а также временного поверенного Эстонии. Там им сообщили о высылке дипломатов.

"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллинн продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России", - говорится в одном из заявлений.

"Основываясь на принципе взаимности, мы потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольства Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок", - добавили в МИД РФ.

В свою очередь послу Словакии заявили, что в качестве ответа на высылку Братиславой российских дипломатов три сотрудника посольства Словакии в Москве объявляются персонами нон грата.

"Им предписано до окончания 5 мая 2021 года покинуть территорию Российской Федерации. Послу вручена соответствующая нота", - говорится в заявлении ведомства.

Латвия, Литва и Эстония 23 апреля объявили, что высылают российских дипломатов, обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

22 апреля решение объявить персонами нон грата трех российских дипломатов приняла Словакия.

Согласно дипломатической практике, страна, чьих дипломатов высылают из других государств, как правило, принимает зеркальные меры против дипломатов этих стран, работающих на ее территории.

Четыре государства ЕС приняли эти решения в знак солидарности с Чехией, которая обвинила Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Читайте больше в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

Темы: РосcияСловакиядипломатические отношения


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