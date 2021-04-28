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Саміт Україна-ЄС можуть перенести на осінь

Середа, 28 квітня 2021, 14:14

Запланований на серпень 2021 року саміт Україна-ЄС можуть перенести на осінь.

Про це розповів заступник керівника ОП Ігор Жовква на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Можливо, саміт буде проведений пізніше, ніж серпень. Ми зараз говоримо про осінь. Але робота ще триває. Тому як тільки дати будуть узгоджені, ми про це повідомимо", - сказав Жовква.

За його словами, сторонам треба скорегувати графіки керівників, тому українська влада якраз обговорює конкретні дати із керівництвом ЄС.

Водночас Жовква звернув увагу на те, що високий представник ЄС Жозеп Боррель та президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердили участь у першому саміті Кримської платформи, що має відбутися 23 серпня в Києві.

Проведення самітів Україна – ЄС відбувається на підставі статті 5 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, відповідно до якої "сторони проводять регулярні засідання в рамках політичного діалогу на рівні самітів".

Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Саміти відбуваються щороку почергово в Україні та Брюсселі.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський запросив на саміт Кримської платформи і відзначення 30-ї річниці незалежності України президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Вона відмовилась здійснити візит до України через напружений графік – у Європейській комісії не змогли пояснити, чим буде зайнята фон дер Ляєн у серпні.

За даними джерел у ЄС, відмова фон дер Ляєн від візиту в серпні ускладнила спроби запланувати проведення саміту з Україною.

Теми: ЄС


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