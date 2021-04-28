Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саміт Україна-ЄС можуть перенести на осінь

Середа, 28 квітня 2021, 14:14

Запланований на серпень 2021 року саміт Україна-ЄС можуть перенести на осінь.

Про це розповів заступник керівника ОП Ігор Жовква на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Можливо, саміт буде проведений пізніше, ніж серпень. Ми зараз говоримо про осінь. Але робота ще триває. Тому як тільки дати будуть узгоджені, ми про це повідомимо", - сказав Жовква.

За його словами, сторонам треба скорегувати графіки керівників, тому українська влада якраз обговорює конкретні дати із керівництвом ЄС.

Водночас Жовква звернув увагу на те, що високий представник ЄС Жозеп Боррель та президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердили участь у першому саміті Кримської платформи, що має відбутися 23 серпня в Києві.

Проведення самітів Україна – ЄС відбувається на підставі статті 5 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, відповідно до якої "сторони проводять регулярні засідання в рамках політичного діалогу на рівні самітів".

Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Саміти відбуваються щороку почергово в Україні та Брюсселі.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський запросив на саміт Кримської платформи і відзначення 30-ї річниці незалежності України президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Вона відмовилась здійснити візит до України через напружений графік – у Європейській комісії не змогли пояснити, чим буде зайнята фон дер Ляєн у серпні.

За даними джерел у ЄС, відмова фон дер Ляєн від візиту в серпні ускладнила спроби запланувати проведення саміту з Україною.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
ЄС
Від Вільнюса до Вільнюса
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: