Запланированный на август 2021 года саммит Украина-ЕС могут перенести на осень.

Об этом рассказал заместитель руководителя ОП Игорь Жовква на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Возможно, саммит будет проведен позже, чем август. Мы сейчас говорим об осени. Но работа еще продолжается. Поэтому как только даты будут согласованы, мы об этом сообщим", - сказал Жовква.

По его словам, сторонам надо скорректировать графики руководителей, поэтому украинская власть как раз обсуждает конкретные даты с руководством ЕС.

В то же время Жовква обратил внимание на то, что высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердили участие в первом саммите Крымской платформы, который должен состояться 23 августа в Киеве.

Проведение саммитов Украина - ЕС происходит на основании статьи 5 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, согласно которой "стороны проводят регулярные заседания в рамках политического диалога на уровне саммитов".

Заседание саммитов проводятся с участием президента Украины, президента Европейского совета и президента Европейской комиссии. Саммиты проходят ежегодно, поочередно в Украине и Брюсселе.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский пригласил на саммит Крымской платформы и празднование тридцатой годовщины независимости Украины президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Она отказалась осуществить визит в Украину из-за напряженного графика - но в Европейской комиссии не смогли объяснить, чем будет занята фон дер Ляйен в августе.

По данным источников в ЕС, отказ фон дер Ляйен от визита в августе осложнил попытки запланировать проведение саммита с Украиной.