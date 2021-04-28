МВС закликає не допустити провокацій 2 травня в Одесі
Правоохоронці Одещини, окрім підготовки до Великодніх та травневих свят та проведення пам'ятних дат, готуються до заходів, які пройдуть у місті 2 травня.
Джерело: пресцентр МВС
Пряма мова першого заступника Авакова Сергія Ярового: "2 травня в Одесі відзначатиметься сьома річниця трагічних подій, які мали місце у 2014 році. Ми повинні максимально передбачити всі виклики, які можуть трапитися. А також не допустити провокацій, які вигідні країні - агресору".
Деталі: Планується, що під час вшанування пам’яті загиблих у Будинку профспілок, до забезпечення публічної безпеки буде залучено 1300 поліцейський та 1200 нацгвардійців.
Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що цьогоріч річниця подій в Одесі співпадає з Великоднем. Залучатимуться додаткові сили не тільки для забезпечення безпеки у культових спорудах, але й якщо анонсуються якісь масові заходи.
Передісторія:
- 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.
- Правоохоронні органи розпочали близько десятка кримінальних проваджень за різними фактами, найбільш резонансне - справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.