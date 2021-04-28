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МВС закликає не допустити провокації 2 травня в Одесі

Середа, 28 квітня 2021, 14:16

Правоохоронці Одещини, окрім підготовки до Великодніх та травневих свят та проведення пам'ятних дат, готуються до заходів, які пройдуть у місті 2 травня.

Джерело: пресцентр МВС

Пряма мова першого заступника Авакова Сергія Ярового:  "2 травня в Одесі відзначатиметься сьома річниця трагічних подій, які мали місце у 2014 році. Ми повинні максимально передбачити всі виклики, які можуть трапитися. А також не допустити провокацій, які вигідні країні - агресору".

Деталі: Планується, що під час вшанування пам’яті загиблих у Будинку профспілок, до забезпечення публічної безпеки буде залучено 1300 поліцейський та 1200 нацгвардійців.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що цьогоріч річниця подій в Одесі співпадає з Великоднем. Залучатимуться додаткові сили не тільки для забезпечення безпеки у культових спорудах, але й якщо анонсуються якісь масові заходи.

Українська правда
Теми: МВСОдеса


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