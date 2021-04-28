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МВД призывает не допустить провокации 2 мая в Одессе

Среда, 28 апреля 2021, 14:16
МВД призывает не допустить провокации 2 мая в Одессе

Правоохранители Одесской области, кроме подготовки к Пасхальным и майским праздникам и проведения памятных дат, готовятся к мероприятиям, которые пройдут в городе 2 мая.

Источник: пресс-центр МВД

Прямая речь первого заместителя Авакова Сергея Ярового: "2 мая в Одессе будет отмечаться седьмая годовщина трагических событий, которые имели место в 2014 году. Мы должны максимально предусмотреть все вызовы, которые могут случиться. А также не допустить провокаций, которые выгодны стране - агрессору".

Детали: Планируется, что во время чествования памяти погибших в Доме профсоюзов, к обеспечению общественной безопасности будут привлечены 1300 полицейский и 1200 нацгвардейцев.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что в этом году годовщина событий в Одессе совпадает с Пасхой. Будут привлекаться дополнительные силы не только для обеспечения безопасности в культовых сооружениях, но и если анонсируются какие-то массовые мероприятия.

Предыстория:

  • 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
  • Правоохранители открыли около десятка уголовных производств по различным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Украинская правда
Темы: МВДОдесса
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