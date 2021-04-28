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На Луганщині викрили терористів: планували розпилити хлор у підрозділі ЗСУ

Середа, 28 квітня 2021, 14:34
На Луганщині викрили терористів: планували розпилити хлор у підрозділі ЗСУ

У Луганській області викрили терористичну групу, яка планувала розпилити хлор у приміщеннях, де перебуває підрозділ Збройних Сил. 

Джерело: повідомлення ОГПУ

Деталі: Слідство стверджує, що учасники групи готували злочин на одному з об’єктів інженерної інфраструктури Луганської області. На останньому наразі перебуває підрозділ ЗСУ. Там терористи хотіли розпилити хлор, щоб заподіяти шкоди життю та здоров’ю військових.

Правоохоронці змогли попередити злочин. 

Окрім того, у двох учасників групи вилучили засоби і знаряддя для збору та передачі співробітнику так званого "Міністерства держбезпеки "ЛНР" інформації щодо оборонної сфери. У прокуратурі стверджують, що зловмисники отримували дані про розташування оборонних об’єктів та військової техніки, зокрема, і від військовослужбовця ЗСУ.

Організатора групи вже затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру всім учасникам групи та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Українська правда

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Теми: прокуратуратероризмЛуганськЗбройні сили
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