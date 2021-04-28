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На Луганщине разоблачили террористов: планировали распылить хлор в подразделении ВСУ

Среда, 28 апреля 2021, 14:34
На Луганщине разоблачили террористов: планировали распылить хлор в подразделении ВСУ

В Луганской области разоблачили террористическую группу, которая планировала распылить хлор в помещениях, где находится подразделение Вооруженных Сил.

Источник: сообщение ОГПУ

Детали: Следствие утверждает, что участники группы готовили преступление на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области. На последнем сейчас находится подразделение ВСУ. Там террористы хотели распилить хлор, чтобы причинить вред жизни и здоровью военнослужащих.

Правоохранители смогли предупредить преступление.

Кроме того, у двух участников группы изъяли средства и орудия для сбора и передачи сотруднику так называемого "Министерства госбезопасности" ЛНР "информации касательно оборонной сферы. В прокуратуре утверждают, что злоумышленники получали данные о расположении оборонных объектов и военной техники, в частности, и от военнослужащего ВСУ.

Организатора группы уже задержали. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении всех участников группы и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

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Темы: прокуратуратерроризмЛуганскВооруженные силы
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