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Українська армія потренувалася відбивати ракетними комплексами наступ Росії

Середа, 28 квітня 2021, 15:39
Українська армія потренувалася відбивати ракетними комплексами наступ Росії

На одному з полігонів бойової підготовки, що на Херсонщині, пройшли бойову підготовку екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

Джерело: сайт Міністерства оборони

Деталі: Під час навчань екіпажі вийшли в район бойового застосування та здійснили топографічну прив’язку перед проведенням умовних пусків по місцях завантаження на кораблі морського десанту умовного противника, а також тактичного десанту на гелікоптери.

В ході тренування батареї за сигналом швидко здійснили марш, зайняли вогневі позиції та розгорнулися, після чого оператори відпрацювали точне наведення на цілі.

У Міноборони повідомили, що після першого етапу навчань воїни-ракетники "продемонстрували швидкий відхід і зміну вогневих позицій". Вже на завершення екіпажі під прикриттям димової завіси приховано вирушили до районів зосередження.

В Оборонному відомстві нагадали, що "всі без виключення" підрозділи на південному напрямку вздовж межі з тимчасово окупованою територією Криму "системно займаються підвищенням спроможностей".

Українська правда

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Теми: арміяРосія
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