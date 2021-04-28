На одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области прошли боевую подготовку экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У".

Источник: сайт Министерства обороны

Детали: Во время учений экипажи вышли в район боевого применения и осуществили топографическую привязку перед проведением условных пусков по местам погрузки на корабли морского десанта условного противника, а также тактического десанта на вертолеты.

В ходе тренировки батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели.

В Минобороны сообщили, что после первого этапа учений воины-ракетчики "продемонстрировали быстрый отход и смену огневых позиций". Уже в завершение экипажи под прикрытием дымовой завесы незаметно отправились в районы сосредоточения.

В военном ведомстве напомнили, что "все без исключения" подразделения на южном направлении вдоль границы с временно оккупированной территории Крыма "системно занимаются повышением возможностей".