Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинская армия потренировалась отражать атаку России ракетными комплексами

Среда, 28 апреля 2021, 15:39

На одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области прошли боевую подготовку экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У".

Источник: сайт Министерства обороны

Детали: Во время учений экипажи вышли в район боевого применения и осуществили топографическую привязку перед проведением условных пусков по местам погрузки на корабли морского десанта условного противника, а также тактического десанта на вертолеты.

В ходе тренировки батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели.

В Минобороны сообщили, что после первого этапа учений воины-ракетчики "продемонстрировали быстрый отход и смену огневых позиций". Уже в завершение экипажи под прикрытием дымовой завесы незаметно отправились в районы сосредоточения.

В военном ведомстве напомнили, что "все без исключения" подразделения на южном направлении вдоль границы с временно оккупированной территории Крыма "системно занимаются повышением возможностей".

Украинская правда
Темы: армияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин уволил председателя правления "Нафтогаза" Коболева

Рада проведет два внеочередных заседания в четверг, хочет назначить министра

Кива говорит, что его научного руководителя уволили после защиты

Киев ослабляет карантин и запускает транспорт с 1 мая

Зеленский не против встретиться с Путиным в Ватикане

Войны с Украиной можно избежать – Лавров

Все новости...
армия
Угроза прямой агрессии РФ сохраняется: в Киеве начался оперативный сбор ВСУ
Министр обороны РФ объяснил, зачем гнали войска к Украине
Путин созывает на военные сборы россиян в запасе
Последние новости
16:22
Комитет рекомендует Раде принять закон об отмене перевода часов
16:16
Посол Нидерландов подарил украинским врачам 600 горшков тюльпанов
16:12
Прокуратура Болгарии допустила причастность россиян ко взрывам на военных складах
16:08
Кабмин назначил Витренко главой "Нафтогаза"
15:44
Рада приняла ключевой закон земельной реформы
15:39
видеоУкраинская армия потренировалась отражать атаку России ракетными комплексами
15:20
Кулеба объяснил, почему вступление Украины в ЕС и НАТО не из "области фантастики"
15:09
Кабмин уволил председателя правления "Нафтогаза" Коболева
15:01
В Украине создадут новую музыкальную премию имени Мирослава Скорика
14:59
Кабмин оставил неизменным тариф на электроэнергию для населения
Все новости...