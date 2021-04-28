28 квітня поліцейські посилено будуть контролювати правопорядок в центрі Києва через проведення маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина".

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Поліцейські контролюватимуть дотримання учасниками правопорядку, карантинних вимог та недопущення використання забороненої символіки".

Деталі: Заплановано, що хода почнеться о 18:00 від площі Арсенальної до Майдану Незалежності. Через це рух транспорту на вулиці Грушевського, Кріпосному провулку та вулиці Інститутській буде частково обмежено.

До посиленого чергування заступили працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України та поліція діалогу.