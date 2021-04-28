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Полиция усилит контроль в центре Киева из-марша в честь дивизии СС "Галичина"

Среда, 28 апреля 2021, 17:26
Полиция усилит контроль в центре Киева из-марша в честь дивизии СС Галичина

28 апреля полицейские усиленно будут контролировать правопорядок в центре Киева из-за проведения марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина".

Источник: полиция Киева

Дословно: "Полицейские будут контролировать соблюдение участниками правопорядка, карантинных требований и недопущения использования запрещенной символики".

Детали: Планируется, что шествие начнется в 18:00 от площади Арсенальной до Майдана Независимости. Из-за этого движение транспорта на улице Грушевского, Крепостном переулке и улице Институтской будет частично ограничено.

К усиленному дежурство заступили работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и полиция диалога.

Украинская правда

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Темы: Киевполиция
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