28 апреля полицейские усиленно будут контролировать правопорядок в центре Киева из-за проведения марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина".

Источник: полиция Киева

Дословно: "Полицейские будут контролировать соблюдение участниками правопорядка, карантинных требований и недопущения использования запрещенной символики".

Детали: Планируется, что шествие начнется в 18:00 от площади Арсенальной до Майдана Независимости. Из-за этого движение транспорта на улице Грушевского, Крепостном переулке и улице Институтской будет частично ограничено.

К усиленному дежурство заступили работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и полиция диалога.