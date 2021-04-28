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Польща планує поставити 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в Україну у травні-червні

Середа, 28 квітня 2021, 17:50

Польща планує поставити 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в Україну у травні-червні.

Про це повідомили в уряді Польщі у відповідь на інформаційний запит "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

"Конкретний термін поставок вакцини в Україну значною мірою залежатиме від динаміки поставок AstraZeneca (а також попередньо і вакцини інших виробників) до Польщі. Для здійснення поставок потрібно також узгодити юридичні і технічні аспекти, над якими працюють зацікавлені сторони. Беручи це до уваги, можливим терміном передачі вакцини українській стороні є травень-червень", - повідомили у пресслужбі уряду Польщі.

У Варшаві підкреслили, що з огляду на "вагу цього процесу у двосторонніх відносинах" польська сторона намагатиметься, аби попри зменшення поставок AstraZeneca до Польщі, цю вакцину було поставлено в Україну "упродовж наступних двох місяців".

Водночас на цей момент уряд Польщі не розглядає можливості збільшення обсягів вакцини AstraZeneca чи вакцини інших виробників, яку буде перепродано Україні.

У Польщі також не виключили можливість допомоги в майбутньому Україні у процесі вакцинації.

"Не виключено, що пізніше, в залежності від перебігу постачання вакцини і процесу щеплення в Польщі, розглядатимуться сценарії подальшої допомоги нашим сусідам",- наголосили в уряді Польщі.

У лютому Польща підтвердила, що отримала запит від України щодо перепродажу вакцин від коронавірусу.

Угоди ЄС про закупівлі вакцини допускають неприбутковий перепродаж препаратів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаУкраїна
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