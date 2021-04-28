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Польша планирует поставить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украине в мае-июне

Среда, 28 апреля 2021, 17:50

Польша планирует поставить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украине в мае-июне.

Об этом сообщили в правительстве Польши в ответ на информационный запрос "Укринформа", сообщает "Европейская правда".

"Конкретный срок поставки вакцины в Украине в значительной степени будет зависеть от динамики поставок AstraZeneca (а также и вакцин других производителей) в Польшу. Для осуществления поставок нужно также согласовать юридические и технические аспекты, над которыми работают заинтересованные стороны. Принимая это во внимание, возможным сроком передачи вакцины украинской стороне является май-июнь", - сообщили в пресс-службе правительства Польши.

В Варшаве подчеркнули, что учитывая "значение этого процесса для двусторонних отношений" польская сторона будет пытаться, чтобы несмотря на уменьшение поставок AstraZeneca в Польшу, эта вакцина была поставлена ​​в Украину "в течение следующих двух месяцев".

В то же время на данный момент правительство Польши не рассматривает возможности увеличения объемов вакцины AstraZeneca или вакцины других производителей, которая будет перепродана Украине.

В Польше также не исключили возможность помощи в будущем Украине в процессе вакцинации.

"Не исключено, что позже, в зависимости от течения поставки вакцины и процесса вакцинации в Польше, будут рассматриваться сценарии дальнейшей помощи нашим соседям", - отметили в правительстве Польши.

В феврале Польша подтвердила, что получила запрос от Украины относительно перепродажи вакцин от коронавируса.

Соглашения ЕС о закупках вакцины допускают некоммерческую перепродажу препаратов.

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Темы: ПольшаУкраина
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