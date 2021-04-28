Почалася вакцинація прокурорів: серед перших щепилася Венедіктова

В прокуратурі стартувала кампанія з вакцинації від Covid-19, одними з перших щепились генеральний прокурор Ірина Венедіктова та її заступники.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Вакцинація працівників прокуратури відбувається в рамках третього етапу державної кампанії з вакцинації, цільовою групою якого є правоохоронні органи.

В першу чергу буде щеплено близько 500 працівників ОГП. З травня вакцину отримають обласні і окружні прокуратури.

Прокуратура імунізується вакциною виробництва китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech. Серед перших добровольців – генпрокурор Ірина Венедіктова та її заступники.

Пряма мова Венедіктової: "Хочемо показати власним прикладом і прикладом інституції наскільки важливий цей процес для здоров’я нації. Всі наші працівники, які виявили бажання, зможуть отримати щеплення.

Прокурори, як і решта правоохоронців, постійно в контакті з широким колом людей: на слідчих діях, у судах. Тому імунний щит, який дає вакцина, реально необхідний. Щеплення - наш вклад в формування колективного імунітету України та запобігання поширенню пандемії".