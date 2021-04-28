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Началась вакцинация прокуроров: среди первых прививку получила Венедиктова

Среда, 28 апреля 2021, 18:13

В прокуратуре стартовала кампания по вакцинации от Covid-19, одними из первых прививку получили генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Вакцинация работников прокуратуры происходит в рамках третьего этапа государственной кампании по вакцинации, целевой группой которого являются правоохранительные органы.

В первую очередь будет привито около 500 работников ОГП. С мая вакцину получат областные и окружные прокуратуры.

Прокуратура иммунизируется вакциной производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech. Среди первых добровольцев - генпрокурор Ирина Венедиктова и ее заместители.

Прямая речь Венедиктовой: "Хотим показать собственным примером и примером учреждения насколько важен этот процесс для здоровья нации. Все наши сотрудники, которые выразили желание, смогут получить прививки.

Прокуроры, как и остальные правоохранители, постоянно в контакте с широким кругом людей: на следственных действиях, в судах. Поэтому иммунный щит, который дает вакцина, реально необходим. Прививка - наш вклад в формирование коллективного иммунитета Украины и предотвращение распространения пандемии".

Украинская правда
Темы: вакцинацияОфис генпрокурорапрокуратура


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