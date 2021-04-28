Санду розпустила парламент Молдови і призначила дострокові вибори

Президентка Молдови Майя Санду підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 11 липня.

Про це вона повідомила на брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Це стало можливим після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові.

"Громадяни отримали право вирішувати своє майбутнє, а відповідальність за це майбутнє - на наших плечах", - заявила Санду.

Нагадаємо, 15 квітня Конституційний суд Молдови дійшов висновку про наявність підстав для розпуску парламенту, підтримавши Санду.

Однак парламент не було розпощено, а відтак не оголошено дострокові вибори через те, що депутати партії експрезидента Ігоря Додона оголосили у Молдові надзвичайний стан, за якого вибори проводити не можна. Однопартійці Санду оскаржили це рішення у КС.

Варто зазначити, опитування свідчать, що партія президентки Маї Санду має шанси виграти дострокові вибори у разі їх проведення.

Про політичну картину в Молдові дивіться також відеоблог "Європейської правди".