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Санду розпустила парламент Молдови і призначила дострокові вибори

Середа, 28 квітня 2021, 18:58
Санду розпустила парламент Молдови і призначила дострокові вибори

Президентка Молдови Майя Санду підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 11 липня.

Про це вона повідомила на брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Це стало можливим після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові.

"Громадяни отримали право вирішувати своє майбутнє, а відповідальність за це майбутнє - на наших плечах", - заявила Санду.

Нагадаємо, 15 квітня Конституційний суд Молдови дійшов висновку про наявність підстав для розпуску парламенту, підтримавши Санду.

Однак парламент не було розпощено, а відтак не оголошено дострокові вибори через те, що депутати партії експрезидента Ігоря Додона оголосили у Молдові надзвичайний стан, за якого вибори проводити не можна. Однопартійці Санду оскаржили це рішення у КС.

Варто зазначити, опитування свідчать, що партія президентки Маї Санду має шанси виграти дострокові вибори у разі їх проведення.

Про політичну картину в Молдові дивіться також  відеоблог "Європейської правди".

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Теми: Молдова
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