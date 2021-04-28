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Санду распустила парламент Молдовы и назначила досрочные выборы

Среда, 28 апреля 2021, 18:58

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля.

Об этом она сообщила на брифинге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Это стало возможным, после того как Конституционный суд признал неконституционным введение чрезвычайного положения в Молдове.

"Граждане получили право решать свое будущее, а ответственность за это будущее - на наших плечах", - заявила Санду.

15 апреля Конституционный суд Молдовы пришел к выводу о наличии оснований для роспуска парламента, поддержав президентв Молдовы Майю Санду.

Однако парламент не был распущен, а досрочные выборы не были объявлены  из-за того, что депутаты партии экс-президента Игоря Додона объявили в Молдове чрезвычайное положение, при котором выборы проводить нельзя. Однопартийцы Санду обжаловали это решение в КС.

Стоит отметить, опросы показывают, что партия Майи Санду имеет шансы выиграть досрочные выборы в случае их проведения.

Темы: Молдова


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