Київ офіційно переводять у "жовту" зону

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила Києву вийти з "червоної" зони та послабити карантин.

Джерело: міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram

Деталі: Зазначається, що Київ з "червоної" зони одразу потрапить у "жовту".

Дослівно: "Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 1 травня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки".

Нагадаємо: З 1 травня у Києві послаблюють карантин і відновлюють роботу громадського транспорту та метро у звичайному режимі.