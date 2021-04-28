Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила Киеву выйти из "красной" зоны и ослабить карантин.

Источник: министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram

Детали: Отмечается, что Киев с "красной" зоны сразу попадет в "желтую".

Дословно: "Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00:00 1 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева, и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности".