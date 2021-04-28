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Киев официально переводят в "желтую" зону

Среда, 28 апреля 2021, 19:06
Киев официально переводят в желтую зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила Киеву выйти из "красной" зоны и ослабить карантин.

Источник: министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram

Детали: Отмечается, что Киев из "красной" зоны сразу попадет в "желтую".

Дословно: "Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00:00 1 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности".

Напомним С 1 мая в Киеве ослабляют карантин, возобновляют работу общественного транспорта и метро.

Украинская правда
Темы: Киевкарантин
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