Киев официально переводят в "желтую" зону
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила Киеву выйти из "красной" зоны и ослабить карантин.
Источник: министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram
Детали: Отмечается, что Киев из "красной" зоны сразу попадет в "желтую".
Дословно: "Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00:00 1 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности".
Напомним С 1 мая в Киеве ослабляют карантин, возобновляют работу общественного транспорта и метро.