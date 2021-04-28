Киев официально вышел из "красной" зоны
Среда, 28 апреля 2021, 19:06
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила Киеву выйти из "красной" зоны и ослабить карантин.
Источник: министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram
Детали: Отмечается, что Киев с "красной" зоны сразу попадет в "желтую".
Дословно: "Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00:00 1 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева, и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности".
Украинская правда