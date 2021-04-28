ДБР проводить обшуки у "Кузні на Рибальському" та "Богдан Моторс" – ЗМІ

Державне бюро розслідувань проводить обшуки на ряді підприємств в Києві та інших областях в рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони України військової техніки, устаткування і послуг неналежної якості.

Джерело: агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співрозмовника в ДБР

Дослівно: "зокрема, слідчі дії проводяться на ПрАТ" Завод "Кузня на Рибальському" і в підрозділах ПАТ " АК "Богдан Моторс". протягом 2015-2019 років дані підприємства уклали з Міністерством оборони дорогі контракти на поставку в ЗС України військових автомобілів, обладнання та надання послуг з обслуговування агрегатів військових кораблів, а саме: постачання більше 300 медичних автомобілів Богдан 2251; понад 800 автомобілів підвищеної прохідності Богдан (МАЗ) 63172; проведення ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний", закупівлі малих броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М", "Кентавр" та інші".

Деталі: За інформацією джерела, в ході досудового розслідування мають бути вивчені обставини перевищення влади чиновниками Міноборони України в зв'язку з завищенням вартості товарів і послуг і поставками в підрозділи ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів.

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