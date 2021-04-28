ДБР проводить обшуки у "Кузні на Рибальському" та "Богдан Моторс" – ЗМІ
Державне бюро розслідувань проводить обшуки на ряді підприємств в Києві та інших областях в рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони України військової техніки, устаткування і послуг неналежної якості.
Джерело: агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співрозмовника в ДБР
Дослівно: "зокрема, слідчі дії проводяться на ПрАТ" Завод "Кузня на Рибальському" і в підрозділах ПАТ " АК "Богдан Моторс". протягом 2015-2019 років дані підприємства уклали з Міністерством оборони дорогі контракти на поставку в ЗС України військових автомобілів, обладнання та надання послуг з обслуговування агрегатів військових кораблів, а саме: постачання більше 300 медичних автомобілів Богдан 2251; понад 800 автомобілів підвищеної прохідності Богдан (МАЗ) 63172; проведення ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний", закупівлі малих броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М", "Кентавр" та інші".
Деталі: За інформацією джерела, в ході досудового розслідування мають бути вивчені обставини перевищення влади чиновниками Міноборони України в зв'язку з завищенням вартості товарів і послуг і поставками в підрозділи ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів.
Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому
Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1
Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2
Передісторія:
- Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про розкрадання в оборонній сфері.
- За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
- Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".