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ДБР проводить обшуки у "Кузні на Рибальському" та "Богдан Моторс" – ЗМІ

Середа, 28 квітня 2021, 19:58

Державне бюро розслідувань проводить обшуки на ряді підприємств в Києві та інших областях в рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони України військової техніки, устаткування і послуг неналежної якості.

Джерело: агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співрозмовника в ДБР

Дослівно: "зокрема, слідчі дії проводяться на ПрАТ" Завод "Кузня на Рибальському" і в підрозділах ПАТ " АК "Богдан Моторс". протягом 2015-2019 років дані підприємства уклали з Міністерством оборони дорогі контракти на поставку в ЗС України військових автомобілів, обладнання та надання послуг з обслуговування агрегатів військових кораблів, а саме: постачання більше 300 медичних автомобілів Богдан 2251; понад 800 автомобілів підвищеної прохідності Богдан (МАЗ) 63172; проведення ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний", закупівлі малих броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М", "Кентавр" та інші".

Деталі: За інформацією джерела, в ході досудового розслідування мають бути вивчені обставини перевищення влади чиновниками Міноборони України в зв'язку з завищенням вартості товарів і послуг і поставками в підрозділи ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів.

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Передісторія:

  • Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про розкрадання в оборонній сфері. 
  • За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
  • Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".

Українська правда
Теми: ДБРобшуки


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