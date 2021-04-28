ГБР проводит обыски в "Кузне на Рыбальском" и "Богдан Моторс" – СМИ
Государственное бюро расследований проводит обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества.
Источник: агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собеседника в ДБР
Дословно: "В частности, следственные действия проводятся на ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" и в подразделениях ПАО "АК "Богдан Моторс". В течение 2015-2019 годов данные предприятия заключили с Министерством обороны дорогостоящие контракты на поставку в ВС Украины военных автомобилей, оборудования и предоставление услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей, а именно: поставку более 300 медицинских автомобилей Богдан 2251; более 800 автомобилей повышенной проходимости Богдан (МАЗ) 63172; проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупки малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М", "Кентавр" и другие".
Детали: По информации источника, в ходе досудебного расследования изучаются обстоятельства превышения власти чиновниками Минобороны Украины в связи с завышением стоимости товаров и услуг и поставками в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, которая не соответствует требованиям государственных стандартов.
Знать больше: #Свинарчуков_за_граты! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя
Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1
Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2
Предыстория:
- Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о хищениях в оборонной сфере.
- По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".