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ГБР проводит обыски в "Кузне на Рыбальском" и "Богдан Моторс" – СМИ

Среда, 28 апреля 2021, 19:58
ГБР проводит обыски в Кузне на Рыбальском и Богдан Моторс – СМИ

Государственное бюро расследований проводит обыски на ряде предприятий в Киеве и других областях в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества.

Источник: агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собеседника в ДБР

Дословно: "В частности, следственные действия проводятся на ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" и в подразделениях ПАО "АК "Богдан Моторс". В течение 2015-2019 годов данные предприятия заключили с Министерством обороны дорогостоящие контракты на поставку в ВС Украины военных автомобилей, оборудования и предоставление услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей, а именно: поставку более 300 медицинских автомобилей Богдан 2251; более 800 автомобилей повышенной проходимости Богдан (МАЗ) 63172; проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупки малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М", "Кентавр" и другие".

Детали: По информации источника, в ходе досудебного расследования изучаются обстоятельства превышения власти чиновниками Минобороны Украины в связи с завышением стоимости товаров и услуг и поставками в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, которая не соответствует требованиям государственных стандартов.

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Предыстория:

  • Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о хищениях в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

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Темы: ГБРобыски
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