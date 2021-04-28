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Зеленський звільнив посла України в Австрії, призначив в Ірландії та Монако

Середа, 28 квітня 2021, 20:51

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Щербу з посади посла України в Австрії.

Про це йдеться в тексті указу від 28 квітня №176/2021, опублікованому на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

"Звільнити Щербу Олександра Васильовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Австрія", - сказано в указі.

Варто наголосити, що Щерба був призначений послом в Австрії понад шість років тому - 17 листопада 2014 року.

Іншими указами Зеленський призначив послом у Ірландії Ларису Герасько, а теперішнього посла у Франції Вадима Омельченка - послом у Монако за сумісництвом.



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