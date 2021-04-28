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Зеленский уволил посла Украины в Австрии, назначил в Ирландии и Монако

Среда, 28 апреля 2021, 20:51

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Щербу с должности посла Украины в Австрии.

Об этом говорится в тексте указа от 28 апреля №176/2021, опубликованном на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

"Освободить Щербу Александра Васильевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Австрия", - говорится в указе.

Следует подчеркнуть, что Щерба был назначен послом в Австрии более шести лет назад - 17 ноября 2014 года.

Другими указами Зеленский назначил послом в Ирландии Ларису Герасько, а действующего посла во Франции Вадима Омельченко - послом в Монако по совместительству.



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