Українська делегація ПАРЄ відреагувала на санкції проти свого депутата

Постійна делегація Верховної Ради у ПАРЄ оприлюднила заяву щодо позбавлення нардепа Олексія Гончаренка права виступу на 3 місяці та висловила "глибоке розчарування" щодо цього рішення.

Джерело: заява на сторінці делегації у Facebook

Дослівно: "Ми висловлюємо глибоке розчарування щодо рішення Комітету з питань Правил процедури, імунітетів та інституційних справ ПАРЄ щодо позбавлення члена Постійної делегації Олексія Гончаренка права виступу на 3 місяці на підставі листа голови російської делегації Петра Толстого.

Безсумнівно, ми, як члени Асамблеї, поважаємо та дотримуємося регламенту та кодексу етики та лишаємося прихильниками конструктивного підходу діяльності в ПАРЄ і продовжуємо слідувати принципам і цінностям Ради Європи.

Втім, ми вважаємо причину такого рішення щонайменще - дискусійною, а наслідки такого безпрецедентного рішення - небезпечними, з точки зору свободи висловлювання та свободи слова в ПАРЄ, особливо, зважаючи на той факт, що відповідне рішення стосується висловлювань делегата у соціальних мережах, а не під час його публічного виступу в Асамблеї.

Разом з тим, Асамблея не має залишатись осторонь усіх випадків порушень статутних зобов'язань держав-членів, а також регламентних процедур, які є обов'язковими для усіх членів Асамблеї, незалежно від країни, членами делегації якої вони є.

Ми закликаємо керівництво заохочувати, а також просувати позитивний імідж Асамблеї як органу, що захищає основоположні цінності Ради Європи: верховенство права, демократію та права людини.

Сподіваємося, що Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй діяльності буде рішуче боротися з подвійними стандартами".

Передісторія:

27 квітня Гончаренка позбавили права голосу у ПАРЄ на три місяці.

Скарга Толстого стосувалася двох епізодів, що сталися на сесії у січні 2021 року. Тоді Гончаренко розкритикував Путіна і російською закликав громадян РФ припинити його правління, а також запостив на своїй Facebook-сторінці відео з особистими образами на адресу Толстого.

Дисциплінарне провадження за скаргою росіянина порушили за дорученням президента ПАРЄ Ріка Дамса. Джерела "ЄвроПравди" свідчать, що основні претензії у ПАРЄ були до відео у Facebook-постах українського депутата. Водночас розгляд скарги від президента ПАРЄ Дамса через український прапор і питання Гончаренка до Ангели Меркель перенесли на початок червня.

Варто підкреслити, що раніше російська делегація неодноразово погрожувала покинути залу ПАРЄ у разі навіть найменшого чи індивідуального обмеження щодо росіян.

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