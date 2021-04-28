Украинская делегация ПАСЕ обнародовала заявление из-за санкций против депутата

Постоянная делегация Верховной Рады в ПАСЕ обнародовала заявление о лишении нардепа Алексея Гончаренко права выступления на 3 месяца и выразила "глубокое разочарование" относительно этого решения.

Источник: заявление на странице делегации в Facebook

Дословно: "Мы выражаем глубокое разочарование решением Комитета по вопросам Правил процедуры, иммунитетов и институциональных дел ПАСЕ о лишении члена Постоянной делегации Алексея Гончаренко права выступления на 3 месяца на основании письма председателя российской делегации Петра Толстого .

Несомненно, мы, как члены Ассамблеи, уважаем и соблюдаем регламент и кодекса этики и остаемся сторонниками конструктивного подхода деятельности в ПАСЕ и продолжаем следовать принципам и ценностям Совета Европы.

Впрочем, мы считаем причину такого решения щонайменще - дискуссионной, а последствия такого беспрецедентного решения - опасными, с точки зрения свободы выражения и свободы слова в ПАСЕ, особенно, учитывая тот факт, что соответствующее решение касается высказываний делегата в социальных сетях, а не во время его публичного выступления в Ассамблее.

Вместе с тем, Ассамблея не имеет оставаться в стороне всех случаев нарушений уставных обязательств государств-членов, а также регламентных процедур, которые являются обязательными для всех членов Ассамблеи, независимо от страны, членами делегации которого они являются.

Мы призываем руководство поощрять, а также продвигать положительный имидж Ассамблеи как органа, защищающего основополагающие ценности Совета Европы: верховенство права, демократию и права человека.

Надеемся, что Парламентская Ассамблея Совета Европы в своей деятельности будет решительно бороться с двойными стандартами".

Предыстория:

27 апреля Гончаренко лишили права голоса в ПАСЕ на три месяца.

Жалоба Толстого касалась двух эпизодов, произошедших на сессии в январе 2021 года. Тогда Гончаренко раскритиковал Путина и призвал граждан РФ прекратить его правление, а также запостил на своей Facebook-странице видео с личными оскорблениями в адрес Толстого. Дисциплинарное производство по жалобе россиянина возбуждено по поручению президента ПАСЕ Рика Дамса.

Источники ЕвроПравды свидетельствуют, что основные претензии в ПАСЕ были к видео в Facebook-постах украинского депутата. В то же время рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ из-за украинского флага и вопросов Гончаренко к Ангеле Меркель перенесли на начало июня.

Читайте подробнее: Месть президента: почему ПАСЕ наращивает давление на украинских депутатов