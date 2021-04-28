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Туреччина підписала угоду на закупівлю 50 млн доз "Спутника V"

Середа, 28 квітня 2021, 22:43
Туреччина підписала угоду на закупівлю 50 млн доз Спутника V

Туреччина підписала угоду на поставку 50 мільйонів доз російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V", які почнуть надходити в наступному місяці.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ми перебуваємо на останній стадії видачі дозволу на використання вакцини "Спутник V" в екстерних ситуаціях і уклали угоду на її закупівлю. Туреччина підписала угоду на отримання 50 мільйонів доз протягом шести місяців", - сказав Коджа в телевізійному виступі.

Досі Туреччина використовувала вакцини проти COVID-19, розроблені компаніями Sinovac Biotech Ltd, Pfizer і BioNTech.

Понад 22 мільйони доз, за останніми даними, введено турецьким жителям, причому першу дозу отримали 13,55 мільйона осіб.

У понеділок Російський фонд прямих інвестицій повідомив, що турецькі фармацевтичні компанії будуть виробляти "Спутник V" на своїх заводах.

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації Туреччина з 29 квітня по 17 травня запроваджує повний локдаун.

За винятком організацій, які не підпадають під дію відповідної директиви Міністерства внутрішніх справ, всі суб'єкти господарювання припиняють свою діяльність. У всіх школах будуть припинені очні заняття, також відкладаються всі іспити.

Міжміські поїздки будуть можливі тільки при наявності дозволу, а міжміський транспорт буде працювати тільки з 50-відсотковим завантаженням.

"Українська правда" у Threads

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