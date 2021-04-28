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Турция подписала соглашение на закупку 50 млн доз "Спутника V"

Среда, 28 апреля 2021, 22:43

Турция подписала соглашение на поставку 50 млн доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", которые начнут поступать в следующем месяце.

Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы находимся на последней стадии выдачи разрешения на использование вакцины "Спутник V" в экстерних ситуациях и заключили соглашение на ее закупку. Турция подписала соглашение на получение 50 млн доз в течение шести месяцев", - сказал Коджа в выступлении.

До сих пор Турция использовала вакцины против COVID-19, разработанные компаниями Sinovac Biotech Ltd, Pfizer и BioNTech.

Более 22 миллионов доз, по последним данным, введено турецким жителям, причем первую дозу получили 13,55 миллиона человек.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране с 29 апреля по 17 мая в Турции будет действовать полный локдаун.

За исключением организаций, которые не подпадают под действие соответствующей директивы Министерства внутренних дел, все субъекты хозяйствования прекращают свою деятельность. Во всех школах будут приостановлены очные занятия, также откладываются все экзамены.

Междугородние поездки будут возможны только при наличии разрешения, а междугородний транспорт будет работать только с 50-процентной загрузкой.



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