Вітренко назвав логічним звільнення Коболєва

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що звільнення глави правління НАК Андрія Коболєва і зміна наглядової ради є логічними через негативні результати "Нафтогазу".

Джерело: Вітренко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Вітренко: "Держава повинна бути активним власником, відповідно Кабінет міністрів має право і обов'язок реагувати на проблеми в компанії. Це рішення було прийнято в пакеті з розглядом результатів 2020 року... і з цієї точки зору воно є зрозумілим".

Деталі: Вітренко повідомив, що в 2019 році консолідований прибуток "Нафтогазу" був понад 63 млрд грн, а за результатами 2020 року консолідований збиток, підтверджений міжнародною компанією "Делойт", перевищив 19 млрд грн й став першим збитком після 2015 року.

Він уточнив, що "Нафтогаз" подав фінансовий план на 2020 рік, яким передбачався неконсолідований прибуток 11,5 млрд грн.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Водночас Коболєв написав у Facebook, що дізнався про своє "звільнення" зі ЗМІ та заяви про відставку не писав. Кабмін призначив з 29 квітня Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про скликання 29 квітня позачергового пленарного засідання парламенту, зокрема розглянуть призначення міністра енергетики.

Раніше виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із пропозицією звільнити голову правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва та розірвати контракт з усіма членами Наглядової ради компанії. Раніше Вітренко працював виконавчим директор "Нафтогазу". Своє звільнення він назвав реакцією голови правління компанії Андрія Коболєва на "незручну правду, у якій він бачить загрозу для свого крісла".

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