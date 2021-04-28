Вітренко назвав логічним звільнення Коболєва
В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що звільнення глави правління НАК Андрія Коболєва і зміна наглядової ради є логічними через негативні результати "Нафтогазу".
Джерело: Вітренко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Вітренко: "Держава повинна бути активним власником, відповідно Кабінет міністрів має право і обов'язок реагувати на проблеми в компанії. Це рішення було прийнято в пакеті з розглядом результатів 2020 року... і з цієї точки зору воно є зрозумілим".
Деталі: Вітренко повідомив, що в 2019 році консолідований прибуток "Нафтогазу" був понад 63 млрд грн, а за результатами 2020 року консолідований збиток, підтверджений міжнародною компанією "Делойт", перевищив 19 млрд грн й став першим збитком після 2015 року.
Він уточнив, що "Нафтогаз" подав фінансовий план на 2020 рік, яким передбачався неконсолідований прибуток 11,5 млрд грн.
Нагадаємо:
- Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Водночас Коболєв написав у Facebook, що дізнався про своє "звільнення" зі ЗМІ та заяви про відставку не писав. Кабмін призначив з 29 квітня Вітренка головою правління "Нафтогазу".
- Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про скликання 29 квітня позачергового пленарного засідання парламенту, зокрема розглянуть призначення міністра енергетики.
- Раніше виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із пропозицією звільнити голову правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва та розірвати контракт з усіма членами Наглядової ради компанії. Раніше Вітренко працював виконавчим директор "Нафтогазу". Своє звільнення він назвав реакцією голови правління компанії Андрія Коболєва на "незручну правду, у якій він бачить загрозу для свого крісла".
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