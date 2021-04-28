Витренко назвал логичным увольнение Коболева
И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что увольнение главы правления НАК Андрея Коболева и смена наблюдательного совета являются логичными из-за негативных результатов "Нафтогаза".
Источник: Витренко в интервью "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Витренко: "Государство должно быть активным владельцем, соответственно Кабинет министров имеет право и обязанность реагировать на проблемы в компании. Это решение было принято в пакете с рассмотрением результатов 2020 года… И с этой точки зрения оно является понятным".
Детали: Витренко сообщил, что в 2019 году консолидированная прибыль "Нафтогаза" была больше 63 млрд грн, а по результатам 2020 года консолидированный убыток, подтвержденный международной компанией "Делойт", превысил 19 млрд грн и стал первым убытком после 2015 года.
Он уточнил, что "Нафтогаз" подал финансовый план на 2020 год, которым предусматривалась неконсолидированная прибыль 11,5 млрд грн.
Напоминаем:
- Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Кабмин назначил с 29 апреля Витренко главой правления "Нафтогаза". В марте 2020 года Кабмин поддержал предложение наблюдательного совета "Нафтогаза" продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на 4 года.
- Группа Нафтогаз за 2020 год получила убыток в 19 млрд гривен из-за низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.
- По итогам 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил 36,93 миллиарда гривень совокупного убытка по сравнению с 9,9 млрд грн совокупного дохода за 2019 год - об этом говорится в финансовой отчетности "Нафтогаза". Документ есть в распоряжении ЭП.
- Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался прокомментировать информацию об убытках группы в 36,93 млрд гривен "до официального обнародования отчетности". НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года получил чистый убыток в размере 11,541 миллиарда гривен.
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