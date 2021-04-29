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Байден збирається на зустрічі з Путіним говорити про Україну — радник президента США

Четвер, 29 квітня 2021, 01:18
ua.usembassy.gov

Президент США Джо Байден збирається обговорити на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним "спектр питань" в американсько-російських відносинах, що включатиме тему України.

Джерело: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у MSNBC

Пряма мова Саллівана: "Він (Джо Байден – УП) також сказав, що не прагне до ескалації, що він хоче стабільних відносин. І тому він запропонував можливість сісти з Володимиром Путіним у третій країні цього літа, щоб обговорити весь спектр питань в наших відносинах, включаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

На його (Байдена) думку, Сполучені Штати та інші партнери офіційно встануть на захист суверенітету і територіальної цілісності України. Це те, що ми маємо намір робити, але ми маємо намір зробити це за допомогою дипломатичного спілкування на високому рівні, а не шляхом публічних заяв".

Передісторія:

  • Байден запропонував Путіну провести зустріч на вищому рівні в третій країні для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією.
  • Зустріч планується влітку, але точна дата і країна проведення поки не визначені.

Теми: ПутінБайден


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