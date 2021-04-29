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Китай запустив перший модуль нової космічної станції

Четвер, 29 квітня 2021, 07:30
Китай запустив перший модуль нової космічної станції
CGTN

Китай запустив перший модуль нової постійної космічної станції.

Джерело: BBC

Деталі: Зазначається, що модуль Tianhe був запущений з космодрому Веньчан на ракеті Long March-5B Y2. Пекін планує ще як мінімум десять подібних запусків з додатковими модулями до завершення будівництва орбітальної станції.

Нову станцію Китай збирається ввести в експлуатацію до 2022 року. Попередні станції - "Тяньгун-1" і "Тяньгун-2" – були випробувальні. Натомість нова повинна пропрацювати не менше десяти років.

BBC зазначає, що нині єдиною космічною станцією на орбіті є Міжнародна космічна станція МКС, звідки Китай виключений.

Нагадаємо: 23 липня Китай запустив свій перший зонд з дослідження Марса "Тяньвень-1". 10 лютого він успішно вийшов на орбіту Марса і надіслав на Землю відео поверхні Червоної планети.

"Українська правда" у Threads

Теми: Китайкосмос
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