Китай запустив перший модуль нової космічної станції

Китай запустив перший модуль нової постійної космічної станції.

Джерело: BBC

Деталі: Зазначається, що модуль Tianhe був запущений з космодрому Веньчан на ракеті Long March-5B Y2. Пекін планує ще як мінімум десять подібних запусків з додатковими модулями до завершення будівництва орбітальної станції.

Нову станцію Китай збирається ввести в експлуатацію до 2022 року. Попередні станції - "Тяньгун-1" і "Тяньгун-2" – були випробувальні. Натомість нова повинна пропрацювати не менше десяти років.

BBC зазначає, що нині єдиною космічною станцією на орбіті є Міжнародна космічна станція МКС, звідки Китай виключений.

Нагадаємо: 23 липня Китай запустив свій перший зонд з дослідження Марса "Тяньвень-1". 10 лютого він успішно вийшов на орбіту Марса і надіслав на Землю відео поверхні Червоної планети.