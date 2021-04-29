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Китай запустил первый модуль новой космической станции

Четверг, 29 апреля 2021, 07:30
CGTN

Китай запустил первый модуль новой постоянной космической станции.

Источник: BBC

Детали: Отмечается, что модуль Tianhe был запущен с космодрома Вэньчан на ракете Long March-5B Y2. Пекин планирует еще как минимум десять подобных запусков с дополнительными модулями до завершения строительства орбитальной станции.

Новую станцию ​​Китай собирается ввести в эксплуатацию до 2022 года. Предыдущие станции - "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2" - были испытательные. Зато новая должна проработать не менее десяти лет.

BBC отмечает, что в настоящее время единственной космической станцией на орбите является Международная космическая станция МКС, откуда Китай исключен.

Напомним: 23 июля Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса "Тяньвень-1". 10 февраля он успешно вышел на орбиту Марса и прислал на Землю видео поверхности Красной планеты.

Темы: Китайкосмос


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