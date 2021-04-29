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США про зміни у "Нафтогазі”: Принципи корпоративного управління – ключове

Четвер, 29 квітня 2021, 09:00
США про зміни у Нафтогазі”: Принципи корпоративного управління – ключове

У США з огляду на зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України" заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорості й доброчесності призначень в енергетичному секторі залежить довіра до України.

Про це речник Державного департаменту США Нед Прайс написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Повага до корпоративного управління, прозорість та доброчесність при призначенні персоналу в енергетичному секторі - будь то урядові чи державні підприємства - є ключовим фактором для підтримки довіри до України та її прихильності до реформ" - написав він.

Нагадаємо: Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Водночас Коболєв написав у Facebook, що дізнався про своє "звільнення" зі ЗМІ та заяви про відставку не писав.

З 29 квітня уряд призначив в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

"Українська правда" у Threads

Теми: НафтогазСШАреформикадри
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