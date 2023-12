В США в связи с изменениями в руководстве НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности назначений в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Об этом пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добродетель при назначении персонала в энергетическом секторе - будь то правительственные или государственные предприятия - является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам" - написал он.

Respect for corporate governance, transparency, and integrity in energy sector personnel appointments - whether government or state-owned enterprises - is key to maintaining confidence in Ukraine’s commitment to reform.