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В США назвали изменения в "Нафтогазе" нарушением принципов корпоративного управления

Четверг, 29 апреля 2021, 09:00

В США в связи с изменениями в руководстве НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Об этом в Twitter написал представитель Государственного департамента США Вс Прайс, сообщает "Европейская правда".

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добродетель при назначении персонала в энергетическом секторе - будь то правительственные или государственные предприятия - является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам" - написал он.

Напомним, Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем "освобождение" из СМИ и заявления об отставке не писал.

С 29 апреля правительство назначило и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Темы: НефтегазСША


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