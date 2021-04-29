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США об изменениях в "Нафтогазе": Принципы корпоративного управления – ключевое

Четверг, 29 апреля 2021, 09:00
США об изменениях в Нафтогазе: Принципы корпоративного управления – ключевое

В США в связи с изменениями в руководстве НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности назначений в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Об этом пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добродетель при назначении персонала в энергетическом секторе - будь то правительственные или государственные предприятия - является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам" - написал он.

Напомним: Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем "освобождение" из СМИ и заявления об отставке не писал.

С 29 апреля правительство назначило и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

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Темы: НефтегазСШАреформыкадры
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