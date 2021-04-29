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Блінкен радить союзникам не купувати російську зброю, щоб не потрапити під санкції

Четвер, 29 квітня 2021, 09:40

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Туреччина та всі союзники Сполучених Штатів повинні утриматися від подальших закупівель російської зброї, пригрозивши санкціями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Напружені відносини між союзниками по НАТО, Туреччиною та США, були поставлені під додатковий тиск у вихідні після того, як президент Джо Байден визнав винищення вірмен у 1915 році геноцидом, що розлютило Анкару.

Блінкен сказав, що враховуючи давні погляди Байдена на питання Вірменії, його рішення не було і не мало бути несподіванкою. Він також повторив, що Туреччина є важливим союзником НАТО для Вашингтона, і висловив сподівання, що обидві сторони можуть вирішити свої проблемні питання.

Але він також попередив Анкару та інших від подальших закупівель зброї у Росії. Туреччина заявила, що веде переговори з Росією щодо закупівлі другої партії С-400.

"Також дуже важливо для Туреччини, а також усіх союзників і партнерів США, уникати майбутніх закупівель російської зброї, включаючи додаткові С-400", - сказав Блінкен.

"Будь-які значні операції з російськими оборонними структурами, знову ж таки, можуть підпадати під дію закону, CAATSA, а це окремі заходи на додачу до тих, які вже були введені", - сказав він, маючи на увазі Закон про протидію американським противникам шляхом санкцій, який покликаний відмовити країни купувати військову техніку у Росії.

Американсько-турецькі відносини перебувають в стані напруженості з низки питань, починаючи від придбання Туреччиною російських систем протиповітряної оборони С-400 до розбіжностей у політиці щодо Сирії, прав людини.

У грудні Вашингтон ввів санкції проти Туреччини через придбання російської системи протиповітряної оборони, тоді як Анкару розлютило, що США озброїли курдів з YPG в Сирії і не видали їй проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Туреччина звинувачує в організації спроби державного перевороту 2016 року.



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