Блінкен радить союзникам не купувати російську зброю, щоб не потрапити під санкції

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Туреччина та всі союзники Сполучених Штатів повинні утриматися від подальших закупівель російської зброї, пригрозивши санкціями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Напружені відносини між союзниками по НАТО, Туреччиною та США, були поставлені під додатковий тиск у вихідні після того, як президент Джо Байден визнав винищення вірмен у 1915 році геноцидом, що розлютило Анкару.

Блінкен сказав, що враховуючи давні погляди Байдена на питання Вірменії, його рішення не було і не мало бути несподіванкою. Він також повторив, що Туреччина є важливим союзником НАТО для Вашингтона, і висловив сподівання, що обидві сторони можуть вирішити свої проблемні питання.

Але він також попередив Анкару та інших від подальших закупівель зброї у Росії. Туреччина заявила, що веде переговори з Росією щодо закупівлі другої партії С-400.

"Також дуже важливо для Туреччини, а також усіх союзників і партнерів США, уникати майбутніх закупівель російської зброї, включаючи додаткові С-400", - сказав Блінкен.

"Будь-які значні операції з російськими оборонними структурами, знову ж таки, можуть підпадати під дію закону, CAATSA, а це окремі заходи на додачу до тих, які вже були введені", - сказав він, маючи на увазі Закон про протидію американським противникам шляхом санкцій, який покликаний відмовити країни купувати військову техніку у Росії.

Американсько-турецькі відносини перебувають в стані напруженості з низки питань, починаючи від придбання Туреччиною російських систем протиповітряної оборони С-400 до розбіжностей у політиці щодо Сирії, прав людини.

У грудні Вашингтон ввів санкції проти Туреччини через придбання російської системи протиповітряної оборони, тоді як Анкару розлютило, що США озброїли курдів з YPG в Сирії і не видали їй проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Туреччина звинувачує в організації спроби державного перевороту 2016 року.