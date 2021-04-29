Блинкен советует союзникам не покупать российское оружие, чтобы не попасть под санкции

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Турция и все союзники Соединенных Штатов должны воздержаться от дальнейших закупок российского оружия, пригрозив санкциями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Напряженные отношения между союзниками по НАТО, Турцией и США, были поставлены под дополнительное давление в выходные после того, как президент Джо Байден признал уничтожение армян в 1915 году геноцидом, что разозлило Анкару.

Блинкен сказал, что, учитывая давние взгляды Байдена на вопрос Армении, его решение не было и не должно быть неожиданностью. Он также повторил, что Турция является важным союзником НАТО для Вашингтона, и выразил надежду, что обе стороны могут решить свои проблемные вопросы.

Но он также предупредил Анкару и других от дальнейших закупок оружия в России. Турция заявила, что ведет переговоры с Россией о закупке второй партии С-400.

"Также очень важно для Турции, а также всех союзников и партнеров США, избегать будущих закупок российского оружия, включая дополнительные С-400", - сказал Блинкен.

"Любые значительные операции с российскими оборонными структурами, опять же, могут подпадать под действие закона, CAATSA, а это отдельные мероприятия в дополнение к тем, которые уже были введены", - сказал он, имея в виду Закон о противодействии американским противникам путем санкций, который призван отказать страны покупать военную технику в России.

Американо-турецкие отношения находятся в состоянии напряженности по ряду вопросов, начиная от приобретения Турцией российских систем противовоздушной обороны С-400 к разногласиям в политике в отношении Сирии, прав человека.

В декабре Вашингтон ввел санкции против Турции за приобретение российской системы противовоздушной обороны, тогда как Анкару разозлило, что США вооружили курдов с YPG в Сирии и не выдали ей проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота 2016 года.