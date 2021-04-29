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Посли G7 застерігають від політичного втручання в управлінні "Нафтогазом"

Четвер, 29 квітня 2021, 09:56

Посли країн Групи семи відреагували на рішення уряду про звільнення голови правління і наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Посли G7 беруть до уваги рішення Кабміну про звільнення голови правління і наглядової ради НАК "Нафтогаз". Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Водночас Коболєв написав у Facebook, що дізнався про своє "звільнення" зі ЗМІ та заяви про відставку не писав.

З 29 квітня уряд призначив в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

В США, коментуючи останні зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України", заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорість та доброчесність у призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України.

Теми: НафтогазG7


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