Послы G7 предостерегают от политического вмешательства в управление "Нафтогазом"
Послы стран Группы семи отреагировали на решение правительства об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов в Twitter.
"Послы G7 принимают во внимание решение Кабмина об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем "увольнении" из СМИ и заявления об отставке не писал.
С 29 апреля правительство назначило и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".
В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины", заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.