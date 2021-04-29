Починаючи з 17 травня 2021 року українці зможуть змінювати реєстрацію місця проживання онлайн, через портал "Дія".

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямого ефіру на "Радіо Свобода" в Інстаграмі

Пряма мова: "У нас в країні дуже багато громад і хтось, – не буду називати, як я оцінюю цю людину, – дав правку до закону, що кожна громада створює власні реєстри, де фіксуються дані про прописку. Ці реєстри між собою не взаємодіють. І нам треба було вирішити це питання і налагодити взаємодію.

Ми запускаємо прописку онлайн 17 травня на Дія Саміт – і вже після цього можна буде змінювати місце реєстрації онлайн".

Деталі: Федоров додав, що зареєструватися онлайн можна буде як у власному, так і в орендованому помешканні.

"Якщо я хочу прописатися в іншої людини, то цій людині приходить сповіщення, що у неї хтось хоче прописатися. Ви зможете ввести адресу – і власник квартири просто підтвердить це електронним підписом на порталі "Дія", – сказав міністр.

"Електронний підпис ми запускаємо також з 17 травня. Я думаю, що ми побачимо цікаву картину – як і де насправді проживають люди в Україні", – додав він.

За словами міністра, наразі кожен третій українець проживає не за місцем своєї реєстрації, а мільйон українців взагалі не мають місця реєстрації.

Федоров також зазначив, що починаючи з 17 травня, молоді люди, котрі змінюють місце реєстрації, не зобов’язані приходити до військкоматів. Військкомати автоматично отримуватимуть інформацію про зміну місця реєстрації громадянина.

Довідка: 17 травня відбудеться Дія Саміт – публічна подія, на якій Мінцифри має презентувати нові онлайн-сервіси.